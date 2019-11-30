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见闻

小米重大人事调整：王翔任集团总裁 黎万强离职

2019-11-30 10:29 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 11月30日 消息:在小米发布Q3 集团财报后，雷军发布内部信，宣布内部多位高管职位调整。其中，联合创始人林斌任副董事长;高级副总裁王翔任集团总裁;Redmi品牌总经理卢伟冰任中国区总裁;原CFO周受资改任国际部总裁。另外，原联合创始人黎万强因个人原因离职，高级副总裁祁燕因个人要求正式退休，他们两位都将出任小米集团高级顾问。

以下为内部信原文：

小米的同学们：

我们刚刚发布了一份出色的财报。在稳健经营策略下，今年第三季度，我们的总收入 537 亿元，创历史新高。调整后净利 35 亿元，超市场预期。小米智能手机稳居全球前四，国际业务表现极为出色，印度市场持续领先，西欧市场出货量同比增90.9%，国际业务收入在全集团收入中占比已达48.7%。IoT平台规模持续领先。小米电视稳居中国第一。这一系列成绩来自于全体小米人的努力，感谢大家!

明年是小米5G业务的冲锋年，也将是小米推动"手机+AloT”的关键年，我们需要更强有力的集团管理支撑，需要干部轮岗机制持续带来的组织革新活力。为此，经管理层讨论决定，作出新一轮的集团干部任命。

小米 (1)

一、林斌 1 个月前已获董事会委任为小米集团副董事长协助我管理董事会事务，同时继续聚焦于手机部业务管理。基于过去 4 年多对国际部业务的有力领导，公司管理层决定晋升王翔为集团总裁，负责管理集团职能平台，协助我管理集团运营。同时，我们也祝贺何勇晋升集团副总裁，分管政府事务部、行政部、区域管理部，向王翔汇报。

二、为了推动干部轮岗和培训机制的完善成熟，我们选派了两位年轻优秀的集团高管周受资、卢伟冰进行轮岗。周受资出任国际部总裁，向我汇报。董事会已成立专项小组，近期选聘新的CFO，在新的CFO到岗前Shou将继续兼任CFO。卢伟冰出任中国区总裁，继续兼任Redmi品牌总经理，向我汇报。期待两位轮岗高管在新的岗位.上再创佳绩!

三、联合创始人黎万强因个人原因离职，高级副总裁祁燕因个人要求正式退休，他们两位都将出任小米集团高级顾问。

感谢阿黎创业以来的长期付出和巨大贡献。阿黎带领MIUI、小米网(小米销售与服务体系)、小米品牌市场体系等多项业务持续开荒，在商业模式验证执行、企业文化及品牌建设等多个领域，都作出了不可磨灭的贡献。

感谢祁老师 7 年多来的辛勤付出，感谢她在包括公共事务、公司行政管理、总部建设、区域拓展业务等方面的杰出贡献，为小米集团平台治理打下了重要的坚实基础。

公司管理层理解他们的选择，感谢他们长年的辛勤付出和奉献，并祝福他们未来- -切顺利。我也想借此向所有在小米历史上辛勤付出、做出贡献的同学们致敬!小米永怀感激，并将回报以每一-步坚实向前的成绩。

相信坚持的梦想，相信变革的力量，小米的未来会更加辉煌!

雷军

2019 年 11 月 29 日

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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