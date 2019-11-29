网信办等三部门：应建立健全网络音视频行业标准

站长之家(ChinaZ.com) 11月29日 消息:今日，国家互联网信息办公室等三部门发布了《网络音视频信息服务管理规定》，该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行。

规定明确，网络音视频信息服务，是指通过互联网站、应用程序等网络平台，向社会公众提供音视频信息制作、发布、传播的服务。网络音视频信息服务提供者，是指向社会公众提供网络音视频信息服务的组织或者个人。网络音视频信息服务使用者，是指使用网络音视频信息服务的组织或者个人。

规定要求，应建立健全网络音视频信息服务行业标准和行业准则，推动网络音视频信息服务行业信用体系建设。

网络音视频信息服务提供者应当落实信息内容安全管理主体责任，配备与服务规模相适应的专业人员，建立健全用户注册、信息发布审核、信息安全管理、应急处置、从业人员教育培训、未成年人保护、知识产权保护等制度。网络音视频信息服务提供者应当建立健全辟谣机制

网络音视频信息服务提供者应基于深度学习、虚拟现实等新技术新应用上线具有媒体属性或者社会动员功能的音视频信息服务，或者调整增设相关功能的，应当按照国家有关规定开展安全评估。网络音视频信息服务提供者和网络音视频信息服务使用者不得利用基于深度学习、虚拟现实等的新技术新应用制作、发布、传播虚假新闻信息。