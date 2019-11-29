中国移动回应携号转网要等到2050年：合约周期不会超过20年

站长之家(ChinaZ.com) 11月29日 消息：据中新经纬报道，在今日的媒体沟通会上，针对“携号转网要等到 2050 年”一事，中国移动方面回应称，对无固定合约期以及合约期过长协议进行全面梳理，比照合同法相关条款，合约周期不超过 20 年。对合约期超过 20 年的老客户，全部调整为不超过 20 年;对新办理合约的客户，统一按新协议执行。

针对靓号携转问题，中国移动表示，如客户靓号协议已到期，可自由携出;如客户靓号协议未到期，且协议中明确的解约条款，按条款执行;如客户靓号协议未到期，且协议中未明确的解约条款，根据合同法的相关条款，解除协议后即可办理携转。

11 月 27 日，工信部宣布，携号转网正式在全国提供服务。随后，中国移动发布了四大举措保障“携号转网”工作顺利实施。

中国移动表示， 2019 年初，中国移动成立“携号转网”专项工作领导小组及八个工作组，保障“携号转网”服务顺利推进。中国移动投入专项资金用于技术攻坚和系统改造，累计完成 15 大类近 500 套重要网络设备升级和系统改造，制定联调测试场景 500 余个、累计测试超 40 万次。

此外，中国移动称，已开展专项服务提升工作。组建服务专家团队，建立“携号转网”专席;开展多轮次、全覆盖的专项业务培训;提供多通道便捷服务，客户可通过短信、10086、中国移动客户端、营业厅等多种方式咨询或办理“携号转网”服务;