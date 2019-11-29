“扫一扫”分享到微信

见闻

中国移动回应携号转网要等到2050年：合约周期不会超过20年

2019-11-29 11:39 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 11月29日 消息：据中新经纬报道，在今日的媒体沟通会上，针对“携号转网要等到 2050 年”一事，中国移动方面回应称，对无固定合约期以及合约期过长协议进行全面梳理，比照合同法相关条款，合约周期不超过 20 年。对合约期超过 20 年的老客户，全部调整为不超过 20 年;对新办理合约的客户，统一按新协议执行。

针对靓号携转问题，中国移动表示，如客户靓号协议已到期，可自由携出;如客户靓号协议未到期，且协议中明确的解约条款，按条款执行;如客户靓号协议未到期，且协议中未明确的解约条款，根据合同法的相关条款，解除协议后即可办理携转。

11 月 27 日，工信部宣布，携号转网正式在全国提供服务。随后，中国移动发布了四大举措保障“携号转网”工作顺利实施。

中国移动表示， 2019 年初，中国移动成立“携号转网”专项工作领导小组及八个工作组，保障“携号转网”服务顺利推进。中国移动投入专项资金用于技术攻坚和系统改造，累计完成 15 大类近 500 套重要网络设备升级和系统改造，制定联调测试场景 500 余个、累计测试超 40 万次。

此外，中国移动称，已开展专项服务提升工作。组建服务专家团队，建立“携号转网”专席;开展多轮次、全覆盖的专项业务培训;提供多通道便捷服务，客户可通过短信、10086、中国移动客户端、营业厅等多种方式咨询或办理“携号转网”服务;

QQ截图20191127114309.jpg

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

中国人民银行 法定数字货币 央行数字货币

央视网：中国人民银行未发行法定数字货币 未授权平台交易

· 中国人民银行 法定数字货币 央行数字货币
移动 携号转网 运营商

中移动回应携号转网要等到2050年：合约周期不超过20年

· 移动 携号转网 运营商
苹果 苹果logo变红 苹果零售店

为宣传艾滋病日，苹果全球零售店Logo又开始变红了

· 苹果 苹果logo变红 苹果零售店
孙宏斌 融创 接盘侠

融创孙宏斌回应接盘侠称号：虽然吃了很多亏但我口碑好

· 孙宏斌 融创 接盘侠
二手平台 闲鱼 网购 黑客 网络诈骗

买手机被骗6000元 理工男网购被骗后攻破骗子后台

· 二手平台 闲鱼 网购
马斯克 瑞克与莫蒂 动画片 声优

马斯克客串瑞克与莫蒂 网友：亿万富翁的生活并不是枯燥且乏味的

· 马斯克 瑞克与莫蒂 动画片
双十一 双十一购物 狂躁症

女子双11狂买20万被送心理科 网友：我的余额不允许我犯病

· 双十一 双十一购物 狂躁症
马云模拟器 小游戏 马云 余额宝

马云模拟器小游戏上线 存余额宝每秒收入200元

· 马云模拟器 小游戏 马云
李佳琦 李佳琦语音导航 高德地图

OMG！李佳琦要出语音导航了 网友：段子成真！

· 李佳琦 李佳琦语音导航 高德地图
比尔盖茨 网站 微软

“花光比尔盖茨的钱”网站火了 网友直言花不动

· 比尔盖茨 网站 微软
查看更多
﻿

编辑推荐

滴滴拼车累计使用用户29亿 80后占据半壁江山

[见闻]· 11月29日

何小鹏：无法帮助员工买房是一件很痛苦的事情

[见闻]· 11月29日

网易与被裁员工达成和解：对涉事员工进行不同层级处分

[见闻]· 11月29日

华为回应官方推文飙脏话攻击苹果：推特被盗 已删除该内容

[见闻]· 11月29日

VIPKID回应破产传言：谣言！刚完成10亿元融资

[见闻]· 11月29日

天猫国际“黑五”引吃货疯抢：1吨人造肉卖光

[要闻]· 11月29日

携号转网要等到2050年？移动：合约周期不超过20年

[见闻]· 11月29日

为宣传艾滋病日，苹果全球零售店Logo又开始变红了

[见闻]· 11月29日

关闭