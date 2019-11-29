贾跃亭乐视莫干山造车用地被收回 因长期未开发

站长之家(ChinaZ.com) 11月29日 消息：据澎湃新闻报道， 11 月 28 日，浙江省德清县自然资源和规划局表示，乐视生态汽车(浙江)有限公司在 2016 年与 2017 年斥资4. 2 亿元，在浙江德清拿下的土地已被收回。工作人员表示，：“如果他不开发，我们就收回，要开发，那就开发。”

2016 年 8 月，乐视控股曾宣布，要投资近 200 亿元，在浙江德清莫干山国家经济开发区建设LeSEE生态汽车超级工厂和汽车生态小镇。

资料显示，2017 年 4 月 26 日，乐视生态汽车(浙江)有限公司在浙江德清拿下土地452， 590 平方米，总成交价约1. 4 亿元。 2016 年 12 月 9 日，乐视生态汽车(浙江)有限公司在浙江德清拿下土地900， 364 平方米，总成交价2. 8 亿元。

11 月 25 日，乐视生态汽车(浙江)有限公司发生一系列变更，吴孟卸任法定代表人及执行董事，由任勇接任，原乐视超级汽车全球CEO张海亮卸任总经理，同样由任勇接任。原投资人德清启航建设发展有限公司退出(由湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会全资持股)。