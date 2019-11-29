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交通部谈滴滴顺风车重新上线：必须严守安全底线

2019-11-29 08:37 稿源：站长之家  0条评论
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网约车司机 无人驾驶 开车

站长之家(ChinaZ.com) 11月29日 消息：在昨日的交通运输部例行新闻发布会上，针对滴滴顺风车重新上线试运营一事，交通运输部运输服务司司长徐亚华表示，平台公司必须严守安全底线。对上线车辆技术性能和驾驶员背景要做好审核和动态监控，保护好用户个人信息隐私，从源头上保障安全。

徐亚华称，平台公司不能以顺风车名义提供非法网约车服务。必须是驾驶员自身出行需求为前提、事先发布出行信息，由出行线路相同的拟合乘人员选择合乘车辆。驾驶员所从事顺风车行为必须不以盈利为目的，仅与搭乘人员分摊部分出行成本或免费互助。

此外，徐亚华还强调，平台要快速响应处理乘客投诉。及时有效处理突发应急事件，并要承担安全事故先行处理责任。下一步，交通运输部将加强监督检查，严厉查处借顺风车之名组织非法营运的平台公司。

11 月 20 日，滴滴顺风车正式在哈尔滨、太原、常州 3 个城市上线试运营。当地的用户需要首先在端内完成安全任务，才可以使用顺风车服务。原定第一批试运营的北京和石家庄，将延缓至 12 月。

据悉，在新的方案中，滴滴将引入失信人筛查机制，并积极探索与第三方信用产品企业合作方式，以便进一步提升用户准入门槛。顺风车小范围试运营期间，滴滴对所有顺风车用户提供服务的时间为5：00-20：00。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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