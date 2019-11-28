“扫一扫”分享到微信

见闻

携号转网试点数据：近半转入电信，移动转出最多

2019-11-28 20:54 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 11月28日 消息:11月27日工业和信息化部举行全国“携号转网”正式提供服务启动仪式，标志着携号转网服务正式在全国范围内开启。工信部也公布了携号转网至今国内三大运营商的数据。

运营商、移动、联通、电信

携号转网服务试点截至11月26日，中国电信、中国移动、中国联通转出用户数占全部转出用户的比例分别是16.3%、57.6%和26.1%，转入占比是49.3%、28.1%和22.6%。中国电信转入最多，占49.3%，近一半；中国移动转出最多，为57.6%。该数据统计时间为2019年9月19日至11月26日，范围为天津、海南、江西、湖北、云南等五个前期试验省(市)。

工信部数据显示，上述5个试验省份完成“携号转网”用户316万，占全国移动通信用户总量的1.8%。

对于携号转网服务的正式启动，中国移动发布了《中国移动落实四大举措 正式提供携号转网服务》、中国联通发布了《中国联通实施“三全工程” 正式提供携号转网服务》、中国电信发布了《中国电信正式提供“携号转网”服务三大运营商均表示将落实携号转网服务。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

呆萝卜 生鲜电商 呆萝卜正式关闭

呆萝卜合伙人称杭州中心正式关闭，员工已安置妥当

· 呆萝卜 生鲜电商 呆萝卜正式关闭
苹果 艾维 乔纳森艾维

苹果首席设计师艾维正式离职，已从高管信息中删除

· 苹果 艾维 乔纳森艾维
深交所 暴风集团 深交所向暴风发问询函

深交所对暴风集团下发关注函，要求保护投资者利益

· 深交所 暴风集团 深交所向暴风发问询函
货拉拉 货拉拉海外版 Lalamove

货拉拉海外版落地里约热内卢 已在海外17城完成布局

· 货拉拉 货拉拉海外版 Lalamove
二手平台 闲鱼 网购 黑客 网络诈骗

买手机被骗6000元 理工男网购被骗后攻破骗子后台

· 二手平台 闲鱼 网购
马斯克 瑞克与莫蒂 动画片 声优

马斯克客串瑞克与莫蒂 网友：亿万富翁的生活并不是枯燥且乏味的

· 马斯克 瑞克与莫蒂 动画片
双十一 双十一购物 狂躁症

女子双11狂买20万被送心理科 网友：我的余额不允许我犯病

· 双十一 双十一购物 狂躁症
马云模拟器 小游戏 马云 余额宝

马云模拟器小游戏上线 存余额宝每秒收入200元

· 马云模拟器 小游戏 马云
李佳琦 李佳琦语音导航 高德地图

OMG！李佳琦要出语音导航了 网友：段子成真！

· 李佳琦 李佳琦语音导航 高德地图
比尔盖茨 网站 微软

“花光比尔盖茨的钱”网站火了 网友直言花不动

· 比尔盖茨 网站 微软
查看更多
﻿

编辑推荐

携号转网试点数据：近半转入电信，移动转出最多

[见闻]· 11月28日

呆萝卜合伙人称杭州中心正式关闭，员工已安置妥当

[见闻]· 11月28日

苹果首席设计师艾维正式离职，已从高管信息中删除

[见闻]· 11月28日

深交所对暴风集团下发关注函，要求保护投资者利益

[见闻]· 11月28日

货拉拉海外版落地里约热内卢 已在海外17城完成布局

[见闻]· 11月28日

乌龙！携程官方：不支持比特币等加密货币支付

[见闻]· 11月28日

董明珠回应格力奥克斯之争：格力不惧其他企业“揭短”

[见闻]· 11月28日

广州首支自动驾驶出租车队亮相 提供RoboTaxi试运营服务

[动态]· 11月28日

关闭