携号转网试点数据：近半转入电信，移动转出最多

站长之家(ChinaZ.com) 11月28日 消息:11月27日工业和信息化部举行全国“携号转网”正式提供服务启动仪式，标志着携号转网服务正式在全国范围内开启。工信部也公布了携号转网至今国内三大运营商的数据。

携号转网服务试点截至11月26日，中国电信、中国移动、中国联通转出用户数占全部转出用户的比例分别是16.3%、57.6%和26.1%，转入占比是49.3%、28.1%和22.6%。中国电信转入最多，占49.3%，近一半；中国移动转出最多，为57.6%。该数据统计时间为2019年9月19日至11月26日，范围为天津、海南、江西、湖北、云南等五个前期试验省(市)。

工信部数据显示，上述5个试验省份完成“携号转网”用户316万，占全国移动通信用户总量的1.8%。

对于携号转网服务的正式启动，中国移动发布了《中国移动落实四大举措 正式提供携号转网服务》、中国联通发布了《中国联通实施“三全工程” 正式提供携号转网服务》、中国电信发布了《中国电信正式提供“携号转网”服务》三大运营商均表示将落实携号转网服务。