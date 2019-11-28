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见闻

呆萝卜合伙人称杭州中心正式关闭，员工已安置妥当

2019-11-28 20:30 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 11月28日 消息：今天生鲜电商呆萝卜合伙人刘峰(玄羽)日前在朋友圈发文表示，呆萝卜杭州中心正式关闭，且员工已安置妥当。

生鲜,新零售

刘峰表示，呆萝卜杭州中心正式关闭，且员工已安置妥当。所有同学安置完后，一个人留守到最后。或许我们难受的不是做出问题了，二是辜负了很多队我们抱有期望的人，我们的客户，我们的员工，我们的股东。

今天把模型计算完全验证，盈利已经触手可得，却自己跌倒，对于辜负了很多人的期望而感到难受。不过，他依旧坚信在5G、IoT和AI的加持下，供应链、社区化、小型门店的分布式需求供给模式是未来最好的模式。

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在11 月 20 日，呆萝卜被爆出经营不善导致资金紧张，各大门店关门，客户下了订单无法提货，APP无响应等情况。接着有供货商和合伙人上门讨要货款。呆萝卜也对外发布公告，称由于经营不善导致资金紧张，公司日常经营受到重大影响。对此，我们对大家报以最诚挚的歉意。呆萝卜当时表示，将与各位一起努力寻求解决方案，筹措资金，帮助公司度过难关。

而在11 月 25 日，呆萝卜通过官方微信发文称，“ 11 月 25 日，呆萝卜将逐步恢复办公，为早日恢复经营做准备。”

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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