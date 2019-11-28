V社回应下架近千个Steam游戏：发行商恶意滥用工具

站长之家(ChinaZ.com) 11月28日 消息:据theinquirer报道，V社(Valve)已经清除了Steam平台上将近 1000 款游戏，原因是认为游戏开发商滥用Steamworks工具。

PCGamesN最先报道称，Valve正对Steam平台游戏进行大清洗，接着Reddit用户“thomasthelist”指出，Steam Tracker 网站已经记录数百款游戏在Steam下架。

值得注意的是，报道称很多被清理的游戏属于俄罗斯游戏出版商Dagestan科技公司。Valve方面透露，游戏清理涉及到不止涉及一个游戏发行商，但没有详细说明为什么要删除成百上千款游戏。

Valve还在声明中称：“我们近期发现小部分合作伙伴们滥用了Steamworks工具，我们已经发Email通知了所有受影响的合作伙伴。”

据悉，Steamworks用于帮助开发、发行者建构游戏，以最大程度利用Steam的分销功能的相关工具和服务。

目前尚不清楚游戏发行商是如何滥用Steamworks工具，显然Valve对他们的行为非常不满。