詹克团、吴忌寒双双卸任比特大陆子公司职务

站长之家(ChinaZ.com) 11月28日 消息：根据天眼查数据显示， 11 月 27 日，詹克团卸任其早期创办的天津迪未数视科技有限公司法定代表人、经理执行董事，吴忌寒退出该公司“监事”一职，并由徐尉良担任经理和执行董事，李砚池任监事。

据悉，天津迪未数视由北京比特大陆科技有限公司100%持股，报道称该公司是詹克团和吴忌寒合作初期所在的公司。

公开资料显示，迪未数视成立于 2014 年 05 月 23 日，经营范围包括网络、计算机软件和电子产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;电子产品(不含电子游戏机及零部件)、基础软件的销售;自营和代理货物及技术进出口;集成电路芯片及半导体产品的设计、开发、销售、并提供相关技术服务。

目前，詹克团已经卸任多家与比特大陆相关公司的职务。 10 月 28 日，北京比特大陆科技有限公司法定代表人由詹克团变更为吴忌寒，此外吴忌寒则接替了詹克团执行董事一职。

11 月 4 日，詹克团卸任北京比特大陆科技有限公司五原县分公司负责人，退出比特大陆主要成员。

11 月 8 日，詹克团还卸任了算丰科技(北京)有限公司上海分公司法定代表人，以及算丰科技(北京)有限公司经理一职。