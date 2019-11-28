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韩国棋手李世石将再来一场“人机大战”退役赛 直言：AI不可战胜

2019-11-28 10:26 稿源：站长之家  0条评论
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围棋。棋盘 (2)

站长之家(ChinaZ.com) 11月28日 消息:近日，韩国著名棋手李世石九段宣布从职业棋坛退役，而这一决定是受人工智能强大影响的。

theverge援引韩联社报道，李世石在接受采访的时候表示，随着人AI在围棋游戏中的首次亮相，我意识到即使我通过疯狂的努力成为第一名，也不会是顶尖的，因为一个不可战胜的对象。

据悉， 2016 年 3 月，李世石九段曾与谷歌DeepMind的AI“AlphaGo”进行了一场“人机大战”，最终以1∶ 4 落败，而他赢的一局也被公认为是人类对AI的最后一次胜利。当时，业界预测李世石会以压倒性优势获胜，而当人工智能一再击败他时，其本人都感到难以置信。

显然，李世石已经感受到人工智能的强大和不可战胜，不过他仍决定在退役前和人工智能再来一场对决。 12 月 18 日至 21 日，李世石将在退役赛”中与韩国AI“韩豆”下升降三番棋。截止目前，“韩豆”已经击败了韩国前五名选手，在 12 月 18 日的首局比赛中，AI将让李世石二子。

尽管如此，李世石仍然表示，觉得自己会在第一场比赛中输给“韩豆”，不过仍会尽最大的努力去比赛。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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