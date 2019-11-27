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暴风影音办公地人去楼空 此前官网及APP已无法打开

2019-11-27 16:46 稿源：站长之家  0条评论
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暴风影音 (1)

站长之家(ChinaZ.com) 11月27日 消息：据央视财经报道，近日，央视实地探访了暴风集团昔日的办公地址，在大厦一楼的公司楼层指引上已经没有了暴风集团的名字，对于暴风集团搬去了哪里，大厦的工作人员表示并不知情。暴风影音客服电话也一直无人接听。

QQ截图20191127164621.jpg

7 月 28 日，暴风集团发布公告称，公司实际控制人冯鑫先生因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施。

9 月 2 日，静安区检察院发文称，冯鑫因涉嫌对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪被批捕。

10 月 22 日，暴风集团发布公告称，期公司经营状况发生重大不利变化，资金紧张，难以维持公司正常运转。公司主营业务收入急剧下滑，应收账款回收困难，经营发展受到严重制约。 公司现金流紧张，现金流入已经难以支撑日常经营。公司债务负担重，公司面临 流动资金短缺无法及时偿债的情况。受上述经营状况的不利变化及其他各方面负面影响，公司对员工的薪酬支付困难，公司人员持续流失。

10 月 31 日，深交所向暴风集团发布关注函称：“我部关注到，除已被批准逮捕的总经理冯鑫外，你公司的高级管理人员已全部辞职，协助信息披露事务的证券事务代表也已辞职。应尽快聘任相关高级管理人员。”

11 月 19 日，暴风集团发布了《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》，暴风集团在公告中称，公司存在经审计后 2019 年末归属于上市公司股东的净资产为负的风险，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市，由于人员流失严重和暂无合作的审计机构，公司存在无法在法定期限内披露 2019 年年度报告的风险。

11 月 22 日，暴风影音官网及APP均无法正常打开。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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