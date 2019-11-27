怂了？福特回应要和特斯拉电动皮卡重赛拔河：开玩笑

站长之家(ChinaZ.com) 11月27日 消息:近日，特斯拉正式发布了未来感十足的电动皮卡Cybertruck，为了证明Cybertruck的强大，马斯克还在社交网络上发布了一特斯拉皮卡拔河比赛完胜福特F- 150 的视频显示，福特F- 150 被特斯拉皮卡轻而易举的拖着往山上走。



对此，天体物理学家和作家Neil Degrasse Tyson等在内有不少人怀疑这场比赛的公平性，他认为这场比赛更多的是关于摩擦物理学，而不是发动机动力。

接着，福特负责开发新商业模式的Ford X部门副总裁Sundeep Madrea还发推特挑战马斯克称：“送过来一辆Cybertruck，我教你什么叫公平比赛。”

Madrea成功引起了马斯克的注意，这位自信满满的特斯拉CEO爽快的回答：“来吧。”，之后还透露，将在下周重新进行特斯拉皮卡和福特F150 拔河比赛

而当网友等着看好戏的时候，福特方面却称，Madrea推特内容只是一个“玩笑”。

TechCrunch报道称，福特发言人在一封电子邮件中说，Madrea是开玩笑的，只是为了指出特斯拉视频的荒谬之处。凭借作为 42 年来美国最畅销的卡车，我们始终专注于为我们的卡车客户服务，而不管别人说什么或做什么。

当然，或许接下来也可能真的和特斯拉电动皮卡来一场对决。