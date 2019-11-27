六万多元打赏火山小视频主播 少年起诉平台要求返还钱款

站长之家(ChinaZ.com) 11月27日 消息：据海淀法院网报道，14 岁的小伟(化名)称，其用外婆手机号注册火山小视频后，用家庭唯一积蓄 63520 元打赏主播，自己是法律上的限制行为能力人，其实施的该法律行为应属无效。遂将火山小视频运营方北京微播视界科技有限公司诉至法院，要求确认打赏行为无效并返还钱款 63520 元。日前，海淀法院受理了此案。

原告小伟诉称， 2018 年 12 月他受伤在家修养，闲得无聊，使用手机玩耍时，用外婆李某的手机号注册了火山小视频。在使用火山小视频打赏时，使用外婆的微信先后支付了 63520 元，该微信绑定的是外婆的银行卡。该钱款是家庭唯一储蓄，是小伟父亲靠打工、养殖积攒而来。 2019 年 9 月，因小伟舅舅受伤住院需要医疗费，其外婆在使用银行卡取钱时才发现卡上的钱分文不剩，询问小伟方知事情原委。原告小伟认为，自己是法律上的限制行为能力人，其实施的该法律行为无效，故起诉要求确认其在“火山小视频”平台上所实施的民事法律行为无效，并返还钱款 63520 元。

目前，此案正在进一步审理中。