柳青谈滴滴顺风车事件：受到的打击比自己生病还大

站长之家(ChinaZ.com) 11月26日 消息：据虎嗅报道，近日，滴滴出行总裁柳青在接受采访时表示，在自己生病(乳腺癌)的时候，当时稍微有点儿焦虑，有点儿遗憾，有点儿恐惧，但是远远没有去年(滴滴顺风车)的这件事情给个人的打击大。

2018 年 8 月 24 日， 20 岁姑娘赵某乘坐滴滴顺风车从温州市乐清前往永嘉时，遭到了司机钟元的杀害，钟元采取持刀威胁、胶带捆绑的方式，对乘客被害人赵某某实施了抢劫、强奸行为后杀人灭口。8 月 26 日，滴滴出行宣布从 8 月 27 日起在全国范围内下线顺风车业务。

2019 年 2 月 1 日，“滴滴顺风车司机杀人案”一审公开宣判，温州市中级人民法院一审以故意杀人罪、强奸罪、抢劫罪，判决顺风车司机钟元死刑，剥夺政治权利终身。

2019 年 8 月 30 日，温州法院发文称，温州市中级人民法院一审、浙江省高级人民法院二审的罪犯钟元故意杀人、抢劫、强奸一案，经最高人民法院依法核准死刑。并于 2019 年 8 月 30 日下午遵照最高人民法院院长签发的执行死刑命令， 对钟元执行了死刑。

2019年 11 月 20 日，滴滴顺风车重新在哈尔滨、太原、常州 3 个城市上线试运营。当地的用户需要首先在端内完成安全任务，才可以使用顺风车服务。在顺风车小范围试运营期间，滴滴对所有顺风车用户提供服务的时间为5：00-20：00。