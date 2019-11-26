人人2019二季度营收1.048亿美元 同比下滑19.3%

站长之家(ChinaZ.com) 11月26日 消息：今日，人人发布了截至 6 月 30 日的 2019 年第二季度财报，财报显示，2019第二季度，人人总净营收为1. 048 亿美元，同比下滑19.3%。归属于人人公司的净利润为 9570 万美元，而上年同期净利润1. 661 亿美元，同比下滑42.4%。

其中， 2019 年第二季度人人运营亏损为 1530 万美元， 2018 年同期运营亏损为 3190 万美元。营业成本为1. 003 亿美元， 2018 年同期为1. 255 亿美元。经营费用支出总计 1980 万美元，较 2018 年同期下降45.3%。研发费用为 650 万美元，较 2018 年同期增长5.7%。

此外， 2019 年第二季度人人管理费用为 730 万美元，较 2018 年同期下降65.7%。员工期权费用为 410 万美元， 2018 年同期员工期权费用为 1350 万美元。不按美国通用会计准则计算，净利润为 800 万美元，而上年同期净利润1. 775 亿美元。

人人预计， 2019 年第三季度的净营业收入将在 7200 万美元至 8200 万美元之间。