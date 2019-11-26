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荣耀V30/V30 Pro正式发布：全系支持5G双模 售价低至3299元

2019-11-26 16:50 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 11月26日 消息：今天，荣耀V30 系列及5G智慧全场景发布会在北京工业大学奥林匹克体育馆 举行，号称”5G标杆“的荣耀V30 系列正式发布。

根据瓜分介绍，在设计上，荣耀V30 采用四曲3D玻璃机身设，精妙R角，AG磨砂工艺，防滑防划伤抗指纹。6. 57 英寸双摄魅眼屏，指纹与电源一体化设计，“零感”解锁。共有魅海星蓝、曙光之橙、幻夜星河、冰岛幻境四色可选。

在配置方面，荣耀V30 系列处理器则采用麒麟 990 处理器+巴龙5000，全系支持SA和NSA 5G双模手机，并且支持三大运营商5G六个频段，双7nm制程工艺，PRO版配备7nm+EUV工艺的麒麟990 5G Soc芯片，是全球首款旗舰5G Soc芯片。续航方面，荣耀V30 搭配4200mAh电池，荣耀V30 PRO 则采用4100 mAh电池。全系配备40W有线超级快充，PRO版还搭载27W无线超级快充+7.5W反向无线充电。

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拍照方面，荣耀V30 系列采用了MATRIX CAMERA相机矩阵技术，超感光电影相机矩阵、超广角双摄自拍。前置3200+ 800 万双摄，超广角加持。荣耀V30 系列背部都是三摄，其中荣耀V30 搭载 4000 万超感光主摄、 800 万长焦镜头和 800 万超广角镜头。荣耀V30 PRO采用主摄IMX600，ISO最高达409600，还有一颗 1200 万像素电影镜头和 800 万三倍光学变焦长焦镜头，并支持OIS四轴光学防抖。

在价格方面，荣耀V30 6+128GB版本售价 3299 元，8+128GB版本售价 3699 元;荣耀 V30 Pro 8+ 128 版本售价 3899 元，8+256GB版本售价 4199 元。

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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