爱立信报告：预计2025年全球5G用户将达到26亿

站长之家(ChinaZ.com) 11月26日 消息:据zdnet报道，目前，5G行业正迅速的发展则，根据爱立信最新一期移动报告显示，到 2025 年，全球5G用户数量预计将达到 26 亿。



爱立信认为，预计到 2025 年，每部智能手机平均移动数据消耗量也将从7.2GB攀升至24GB，这相当于每天播放 30 分钟的高清视频。数据还显示，届时5G将覆盖全球65%的人口。

报告指出，今年亚洲、欧洲、中东和北美的几家主要电信公司都推出了5G网络。例如，韩国的服务提供商在 4 月份推出5G后，截至 9 月底，共增加了 300 多万用户。

值得一提的是，根据日前发布的《北京市5G产业发展白皮书( 2019 年)》显示，预计到 2021 年底，全球包括移动和固定宽带服务在内的5G用户将达到6. 5 亿，中国5G用户将达到2. 4 亿，全球基站部署量将超过 430 万个，中国5G基站部署量将超过 165 万个;预计到 2025 年全球将有 650 万个5G基站， 28 亿5G用户，其中，中国基站将超过 400 万个，用户也将突破 10 亿。