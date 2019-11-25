支付宝推安全计算平台“摩斯”，用区块链等技术解决隐私保护问题

站长之家(ChinaZ.com) 11月25日 消息:近日，蚂蚁金服在 2019 互联网法律大会上发布了《隐私保护和数据安全白皮书》。白皮书显示，支付宝在行业内率先推出的“摩斯”安全计算平台(MORSE)，通过结合区块链等技术，有效解决商业医疗保险、政务服务等数据共享中的隐私保护问题。



据介绍，摩斯平台由支付宝自主研发，以多方安全计算技术(Secure MultiParty Computing)为核心，结合区块链、应用密码学等，能实现两方或者多方数据在不出域的前提下进行加密计算、合规共享，达成数据“可用不可见”，保证原始数据不被任何对方或者第三方获取，全面提升整个互联网行业的安全水位，保障生态数据及隐私安全。

目前，支付宝已经将区块链技术用于多个场景中。 11 月 8 日，蚂蚁区块链BaaS平台负责人李杰力宣布，蚂蚁金服将于 3 个月后正式上线开放联盟链，即日起开始公测。

次卧，支付宝官方还推出基于区块链技术的面向天猫双 11 商家的“盗图维权”工具鹊凿，提供图片确权存证、侵权取证和证据核验等一站式线上自助服务，证据符合司法认定标准。这是支付宝的区块链技术首次应用在保护“卖家秀”上。