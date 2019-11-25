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见闻

华为MatePad Pro价格公布：3299元起 最高5999 元

2019-11-25 16:23 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com)11 月 25 日 消息：今天，华为MatePad及全场景新品发布在上海举行，会上发布了MatePad Pro、MateBook D 14/15、智能音箱Sound X、华为智慧屏V75 版等多款产品。

发布会上最受关注的无疑是MatePad Pro，据介绍该设备采用2K QHD高分屏，屏占比高达90%，采用16： 10 比例的10. 8 英寸屏，屏幕分辨率为2560x1600，边框厚度为4.9mm，仅重460g。

在设计方面，华为MatePad Pro前后摄采用同心圆秩序美学设计，隐形天线。整体采用镁合金微弧框架，轻薄便携，共有贝母白、夜阑灰、青山黛、丹霞橙四色可选。

在配置方面，华为MatePad Pro搭载海思麒麟 990 处理器，配备7250mAh超大电池容量，支持40W超级快充。15W正向无线快充，7.5W反向无线快充，是首款支持双向无线充电平板。搭载EUMI 10. 0 系统，支持智慧分屏等。

此外，MatePad Pro配合的M-Pencil也进行了更新，它支持 4096 级压感、支持侧锋、拥有 20 毫秒的低延时感性，并支持自动配对，磁吸无线充电。该设备还可配合磁吸键盘则支持无线充电，1.3mm键程， 60 度/ 70 度双角度支撑。

发布会上，余承东透露今天发布的MatePad Pro支持4G+Wi-Fi，明年第一季度将发布5G版本。

在价格方面，MatePad Pro共有四个版本，其中6GB+128 WLAN版售价 3299 元，8GB+256 WLAN版售价 3999 元，6GB+128 LTE版售价 3799 元，8GB+256 LTE版售价 4499 元，这四个版本将于 11 月 25 日开始预约，12月12日正式开售。

平板售价.png

华为还发布了至尊版，其中8GB+256 WLAN版包含手写笔以及键盘售价 4999 元，8GB+256 LTE版含手写笔以及键盘售价 5999 元。高配版12 月 25 日开始早上10： 08 正式开售。

高配版.png

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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