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人造肉正式开售 有猪肉、鸡肉等口味可选

2019-11-25 11:45 稿源：站长之家  0条评论
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人造肉，美食

站长之家(ChinaZ.com) 11月25日 消息：今日，人造肉正式在某电商平台开售，据报道，这是首次在零售平台上售卖人造肉，有猪肉、鸡肉等口味。此前，人造肉大多直供餐厅。

中国植物性食品产业联盟秘书长薛岩表示，如果进口食物可以在本地建厂生产，或者规模化进入餐饮渠道，未来成本会大幅降低，达到和进口牛肉差不多的价格。

11 月 18 日，国家肉品中心发文称，中国第一块人造培养肉在南京农业大学国家肉品质量安全控制工程技术研究中心诞生，周光宏教授带领团队使用第六代的猪肌肉干细胞培养 20 天，生产得到重达 5 克的培养肉。这是国内首例由动物干细胞扩增培养而成的人造肉。

据国家肉品中心介绍，培养肉是指用动物肌肉干细胞培养、生产可食用的肉类，是一种新的动物蛋白生产技术。培养肉的生产一般先通过活体采样获得动物的肌肉组织，再从组织中分离得到肌肉干细胞并在富含营养成分的营养液中大量培养成肌肉前体细胞，最后在可食用的三维支架材料中将肌肉前体细胞分化成熟为肌肉组织。

据百科资料显示，目前人造肉分为两种，其中一种人造肉又称大豆蛋白肉，人造肉主要靠大豆蛋白制成，因为其富含大量的蛋白质和少量的脂肪，所以人造肉是一种健康的食品。另一种是利用动物干细胞制造出的人造肉。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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