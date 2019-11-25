蓝港互动王峰：中国公链开源代码贡献量仅为美国三分之一

站长之家(ChinaZ.com) 11月25日 消息:我国在区块链专利申请方面已经位居世界第一，截止018 年，中国区块链专利占全球的82.1%。不过蓝港互动集团董事局主席兼CEO公开指出，公链的开源代码方面，中国的代码贡献量仅是美国的三分之一。



王峰发微博称，看到我国众多企业纷纷宣称专利申请数量居世界前列，这里先泼点冷水。区块链技术从出生就是开源文明，我暂时不断言开源和专利绝对矛盾。但请认清目前现实，公链的开源代码方面，中国的代码贡献量仅是美国的三分之一，中国自主技术平台开发者超过80%的区块链技术平台是使用国外开源技术，如Fabric、以太坊等。新时代了，听说中国区块链主要是2G，希望不要仅仅拿所谓专利申请数量欺骗地方政府。

值得一提的是，日本研究公司Astamuse近日表示，中国公司在 2009 年至 2018 年期间提交了大约 7600 份区块链专利申请，大约是美国公司的三倍。截止 2018 年，美国、中国、日本、韩国和德国共提交了约12， 000 份与区块链相关的专利申请，而中国占五个国家提交总数的60%以上。