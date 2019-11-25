谷歌员工发起抗议活动：指责公司报复组织工人

站长之家(ChinaZ.com) 11月25日 消息:就目前看来，谷歌与员工之间的紧张关系不会很快得到缓解。据engadget报道，谷歌员工于 11 月 23 日在旧金山举行抗议活动，指责谷歌对两名工人Laurence Berland和Rebecca Rivers进行报复。



据悉， 11 月初，两人由于涉嫌通过不适当的文件访问行为违反了公司政策被无限期休假，但是Berland，Rivers和支持者认为，这实际上只是谷歌惩罚激进主义者的借口。

特别是Rivers参与了向谷歌提出请愿书的活动，以避免对海关和边境保护局以及移民和海关执法局的合同进行竞标。虽然i公司表面上正在调查她的文档访问权限，但她称谷歌调查小组花了很多时间向她询问有关请愿书的信息。

谷歌目前尚未对该事件作出回应，不过前不久一位与CNET交谈的女发言人为无限期休假辩护，并解释说这是调查期间的普遍做法。据称，已有数十名Google员工举报了报复行为，管理层被指控为压制异议采取了多种措施。谷歌缩减市政厅会议的决定引起了人们的担忧，试图避免对公司政策的批评。

上个月，谷歌员工还指责公司领导层开发了一种内部监视工具，用于监视工人组织抗议和讨论劳工权利。根据员工备忘录指出，当员工创建的日历活动涉及 10 个以上的房间或 100 个以上的参与者时，该工具就会自动报告。