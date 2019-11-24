阿里巴巴团圆系统上线小程序 马云：找回率达98.1%

站长之家(ChinaZ.com) 11月24日 消息：近日，阿里巴巴宣布，团圆系统(公安部儿童失踪信息紧急发布平台)上线了小程序，通过支付宝搜索“团圆”就能进入团圆小程序，协助警方寻找走失儿童。

据悉，团圆小程序包含了“紧急寻人，滴血寻亲，如何防走失”等功能，点击“紧急寻人”，就可以查看 3 天内附近走失儿童，如遇相似儿童可一键报警，向警方提供线索，

此外，针对失踪多年的儿童，“团圆”小程序还上线了“滴血寻亲”功能，“一键导航”附近公安机关免费DNA采集点，及时采血、将DNA信息录入公安部打拐DNA库中。除了支付宝，在高德地图App搜索“滴血寻亲”同样支持该功能。

马云表示，三年来，“团圆系统”发布了4297条儿童失踪信息，找回儿童4217名，找回率达到98.1%。最近支付宝新上线的团圆小程序一键报警、预防走失功能，还有高德地图的滴血寻亲导航，就是要让找回率达到99%，99.9%甚至100%。

资料显示，“团圆”系统由公安部刑事侦查局打拐办与阿里巴巴共同发起创立，全名为“公安部儿童失踪信息紧急发布平台”。运作模型为：当发生儿童失踪或被拐案件时，关联人立即向当地派出所报案，派出所打拐民警立案并审核，打拐民警登录钉钉团圆系统上传案件资料，随后，钉钉系统将向事发地坐标特定半径内的民警、巡警及淘宝、支付宝、微博、今日头条、百度App等数十个应用用户推送全民协查消息，目前，接入“团圆”系统的手机应用接近50款，覆盖用户量9亿以上。