北京5G产业白皮书发布 年底前将建成约1.4万个5G基站

站长之家(ChinaZ.com) 11月23日 消息：在昨日的世界5G大会闭幕式上，北京市经济和信息化局发布了《北京市5G产业白皮书(2019)》。白皮书显示，截至 2019 年 10 月底，全球 109 个国家的 328 个运营商宣布正在投资5G; 69 家运营商宣布已经部署3GPP标准的5G网络。全球目前已有 50 家运营商正式推出5G商用服务。其中， 39 个运营商已经推出符合3GPP标准的5G移动服务， 29 家运营商已推出符合3GPP要求的5G固网无线接入或者家庭宽带服务。

截至今年 10 月，三大运营商在北京已经完成1. 1 万余个5G基站的建设，预计年底前可完成约1. 4 万个5G基站，力争实现五环内连续覆盖。

其中，在智慧交通方面，北京将构建5G车联网，大力推进以车路协同为特色的新型智慧交通发展。在智慧医疗方面，北京将促进5G在诊疗急救的应用，持续推动面向5G手术机器人应用的大数据公共服务平台建设，开发新一代中医诊疗设备等。在超高清视频领域，北京将创新5G+8K新媒体报道模式，探索赛事转播新的商业模式。

白皮书预计，到 2021 年底，全球包括移动和固定宽带服务在内的5G用户将达到6. 5 亿，中国5G用户将达到2. 4 亿，全球基站部署量将超过 430 万个，中国5G基站部署量将超过 165 万个;预计到 2025 年全球将有 650 万个5G基站， 28 亿5G用户，其中，中国基站将超过 400 万个，用户也将突破 10 亿。