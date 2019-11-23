“扫一扫”分享到微信

见闻

北京5G产业白皮书发布 年底前将建成约1.4万个5G基站

2019-11-23 14:02 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

5G

站长之家(ChinaZ.com) 11月23日 消息：在昨日的世界5G大会闭幕式上，北京市经济和信息化局发布了《北京市5G产业白皮书(2019)》。白皮书显示，截至 2019 年 10 月底，全球 109 个国家的 328 个运营商宣布正在投资5G; 69 家运营商宣布已经部署3GPP标准的5G网络。全球目前已有 50 家运营商正式推出5G商用服务。其中， 39 个运营商已经推出符合3GPP标准的5G移动服务， 29 家运营商已推出符合3GPP要求的5G固网无线接入或者家庭宽带服务。

截至今年 10 月，三大运营商在北京已经完成1. 1 万余个5G基站的建设，预计年底前可完成约1. 4 万个5G基站，力争实现五环内连续覆盖。

其中，在智慧交通方面，北京将构建5G车联网，大力推进以车路协同为特色的新型智慧交通发展。在智慧医疗方面，北京将促进5G在诊疗急救的应用，持续推动面向5G手术机器人应用的大数据公共服务平台建设，开发新一代中医诊疗设备等。在超高清视频领域，北京将创新5G+8K新媒体报道模式，探索赛事转播新的商业模式。

白皮书预计，到 2021 年底，全球包括移动和固定宽带服务在内的5G用户将达到6. 5 亿，中国5G用户将达到2. 4 亿，全球基站部署量将超过 430 万个，中国5G基站部署量将超过 165 万个;预计到 2025 年全球将有 650 万个5G基站， 28 亿5G用户，其中，中国基站将超过 400 万个，用户也将突破 10 亿。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

微软 华为 盖茨

比尔·盖茨力挺华为：华为一直非常具有创新性

· 微软 华为 盖茨
​华为 运营商 通讯 5G

​华为回应FCC禁止运营商使用补贴购买设备：强烈反对 涉嫌违法

· ​华为 运营商 通讯
​王思聪 ​王思聪债主回应 熊猫TV

​王思聪再被限制消费 ​债主回应：熊猫欠钱 已卖房卖车

· ​王思聪 ​王思聪债主回应 熊猫TV
暴风 暴风影音 冯鑫

暴风影音官网、App挂了！均无法正常打开

· 暴风 暴风影音 冯鑫
双十一 双十一购物 狂躁症

女子双11狂买20万被送心理科 网友：我的余额不允许我犯病

· 双十一 双十一购物 狂躁症
马云模拟器 小游戏 马云 余额宝

马云模拟器小游戏上线 存余额宝每秒收入200元

· 马云模拟器 小游戏 马云
李佳琦 李佳琦语音导航 高德地图

OMG！李佳琦要出语音导航了 网友：段子成真！

· 李佳琦 李佳琦语音导航 高德地图
比尔盖茨 网站 微软

“花光比尔盖茨的钱”网站火了 网友直言花不动

· 比尔盖茨 网站 微软
老赖 网购 双十一

网购达人“老赖”提前存2万想双十一买买买 结果被法院“截胡”

· 老赖 网购 双十一
AirPods 苹果耳机 黄金版AirPodsPro

亮瞎眼！俄罗斯推黄金版AirPods Pro 售价47万元

· AirPods 苹果耳机 黄金版AirPodsPro
查看更多
﻿

编辑推荐

俞敏洪：新东方出去的人不仅能干教育 还能干锤子手机

[动态]· 11月23日

北京5G产业白皮书发布 年底前将建成约1.4万个5G基站

[见闻]· 11月23日

比尔·盖茨力挺华为：华为一直非常具有创新性

[见闻]· 11月23日

​华为回应FCC禁止运营商使用补贴购买设备：涉嫌违法

[见闻]· 11月23日

​王思聪再被限制消费 ​债主回应：熊猫欠钱 已卖房卖车

[见闻]· 11月23日

暴风影音官网、App挂了！均无法正常打开

[见闻]· 11月23日

为削减成本，WeWork宣布裁员2400人 占比19%

[见闻]· 11月22日

央行上海总部：打击虚拟货币交易 加大防控力度

[见闻]· 11月22日