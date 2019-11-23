​华为回应FCC禁止运营商使用补贴购买设备：强烈反对 涉嫌违法

站长之家(ChinaZ.com) 11月23日 消息：美国当地时间22日，美国联邦通信委员会(FCC)通过了禁止运营商使用联邦补贴资金购买华为和中兴设备的决定。美国联邦通信委员会还投票建议，要求所涉美国运营商，从现有网络中拆除和更换这两家公司的设备。

针对此事，今日凌晨，华为发布声明回应称，对该决定表示反对，FCC在没有证据的情况下就认定华为构成国家安全威胁，不仅违反了立法的正当程序原则，也涉嫌违法。

华为在声明中表示，禁止运营商购买华为设备，并不能真正改善美国的网络安全状况。没有该项资金的支持，许多偏远地区的美国运营商将无法继续获得有竞争力的华为产品和服务，美国电信设备市场的竞争将被弱化，普通消费者也将不得不为网络服务支付更高昂的代价。

最后，华为敦促FCC及Ajit Pai主席重新考虑此项决定，华为称，网络安全和用户隐私保护是华为的最高业务纲领，成立 30 年以来，华为建立了从战略、供应链、研发，到产品和解决方案的端到端的网络安全实践，华为业务遍及全球 170 多个国家和地区，从未发生过重大网络安全事故。