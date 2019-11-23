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​王思聪再被限制消费 ​债主回应：熊猫欠钱 已卖房卖车

2019-11-23 10:13 稿源：站长之家  0条评论
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熊猫直播

站长之家(ChinaZ.com) 11月23日 消息：据中国执行信息公开网显示， 11 月 21 日，上海市静安区人民法院对上海熊猫互娱文化有限公司发布 3 条限制消费令，限制上海熊猫互娱文化有限公司和王思聪不得实施高消费行为。执行申请人分别为沈阳市睿凡传媒有限公司、成都柿子君文化传媒有限公司、西安北国文化传媒有限公司。

昨日，北京市二中院在新闻通报会上表示，该案立案执行后，法院依法向被执行人王思聪送达了执行通知书及报告财产令，并对其名下财产进行调查。截止到目前，因王思聪未按执行通知书要求履行还款义务，故我院已对被执行人采取限制消费措施，并查封王思聪名下的房产、车辆、银行存款等财产。

据红星新闻报道，一位公司负责人透露称，从今年4月起，熊猫直播方面的联系人就已经联系不上了，后来打了官司，申请了限制消费令，昨天才公布。

该负责人表示：“熊猫欠了我们的钱，但是我们不能欠主播的钱。为了给主播发工资，我现在卖房卖车，能抵押能贷款的都贷了款，公司已经经营不下去了。后来的尾款还有六七十万，这笔钱对王董事长是小钱，对我们来说可是很大一笔钱”。

3月8日，熊猫直播宣布停服，熊猫直播COO张菊元发布内部信称，从 2017 年 5 月最后的融资消息之后，熊猫直播长达 22 个月没有任何外部的资金注入，管理层在过去两年时间中不断的尝试，极尽努力寻找了至少 5 个潜在的投资方，和多种方案，遗憾的是最终没有解决掉资金的缺口。选择结束并不是对员工与团队的否定，而是大势之下，一个无奈却最理智的选择。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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