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暴风影音官网、App挂了！均无法正常打开

2019-11-23 00:26 稿源：站长之家  0条评论
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暴风影音 (1)

站长之家(ChinaZ.com) 11月23日 消息：今日下午，暴风影音官网出现了乱码排版情况，且打开时间较长。同时，暴风影音APP也出现问题，显示：数据异常，请稍后重试。

QQ截图20191123003444.jpg

7月28日，暴风集团发布公告称，公司实际控制人冯鑫先生因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施。随后，暴风集团旗下互联网金融信息中介服务平台“暴风金融”发布公告称，由于暴风集团实际控制人冯鑫先生被公安机关采取强制措施，为保证暴风金融用户的利益及资金安全，平台将停止发布新标。

9 月 2 日，静安区检察院发文称，冯鑫因涉嫌对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪被批捕。

10 月 22 日，暴风集团发布公告称，期公司经营状况发生重大不利变化，资金紧张，难以维持公司正常运转。公司主营业务收入急剧下滑，应收账款回收困难，经营发展受到严重制约。 公司现金流紧张，现金流入已经难以支撑日常经营。公司债务负担重，公司面临 流动资金短缺无法及时偿债的情况。受上述经营状况的不利变化及其他各方面负面影响，公司对员工的薪酬支付困难，公司人员持续流失。

10 月 31 日，深交所向暴风集团发布关注函称：“我部关注到，除已被批准逮捕的总经理冯鑫外，你公司的高级管理人员已全部辞职，协助信息披露事务的证券事务代表也已辞职。应尽快聘任相关高级管理人员。”

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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