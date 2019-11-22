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为削减成本，WeWork宣布裁员2400人 占总员工数19%

2019-11-22 17:26 稿源：站长之家  0条评论
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裁员

站长之家(ChinaZ.com) 11月22日 消息:为了削减公司成本，WeWork 本周四宣布将从总共 12500 名员工中裁员 2400 名，约占总员工数19%。

而据vice报道，WeWork未来还会继续其裁员计划，该公司预计至少裁员 4000 人，其中至少 1000 人将来自像WeGrow这样附属业务。

WeWork在一份声明中表示，作为重新专注于WeWork核心共享业务的一部分，公司正在进行必要的裁员，以创建一个更高效的组织。公司过去几周就已经在世界各地开始裁员，本周将在美国继续。本次裁员影响到WeWork全球约 2400 名员工，他们将获得遣散费、持续福利和其他形式的援助，以帮助他们实现职业转变。

11 月 14 日，WeWork母公司The We Company公布 2019 年三季度财报，数据显示该公司期内净亏损12. 5 亿美元，主要是因为共享办公空间业务持续亏损。

11 月 8 日，WeWork的一份“ 90 天行动计划”被公开，该计划书详细阐述了WeWork重组业务的具体措施，包括剥离所有的非核心业务和裁员。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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