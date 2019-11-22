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苹果在线商店悄悄删除“评级和评论”功能 原因不明

2019-11-22 16:19 稿源：站长之家  0条评论
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苹果商店

站长之家(ChinaZ.com) 11月22日 消息:9to5mac报道，苹果公司近日删除了其在线商店顾客针对产品“评分和评论”部分，这意味着买家在购买前不能看到该平台上评论部分，而已经购买过的用户也不能进行评论。

AppleInsider最先发现了这一变化，据称这可能发生在 11 月 16 日左右，包括了苹果自己的产品，以及来自第三方的产品。据悉，“评级和评论”部分会出现在产品清单下面，让顾客了解其他消费者对特定产品的想法。

The Verge 指出，苹果产品和配件在苹果在线商店有不少消费者的差评，例如闪电转 3.5 毫米耳机插孔转换器一星评论就超过 700 多个。

现在，苹果在线商店“评级和评论”的部分已经移除，潜在的客户无法知道对产品的评价，除非他们访问“问答”部分或前往第三方平台了解。例如在iPad Pro智能键盘产品列表下，消费者可以找到详细的产品信息、兼容性信息和“问答”论坛，但没有“评级和评论”信息。

苹果这一举动无疑引发了网友的争议，官方尚未对其在线商店中删除“评级和评论”部分发表评论。

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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