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生鲜电商平台呆萝卜回应拖欠货款：由于经营不善导致资金紧张

2019-11-22 15:40 稿源：站长之家  0条评论
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互联网买菜、生鲜 (1)

站长之家(ChinaZ.com) 11月22日 消息：今日，针对媒体报道的拖欠供应商货款、裁员欠薪等信息，互联网生鲜电商平台呆萝卜发布声明回应称，由于经营不善导致资金紧张，公司日常经营受到重大影响。呆萝卜将与各位一起努力寻求解决方案，筹措资金，帮助公司度过难关。

资料显示，呆萝卜创立于2015年10月，是一家互联网生鲜电商平台。创新采用“线上订线下取，今日订明日取”的经营模式，通过App和线下门店结合，为消费者提供涵盖蔬菜水果、米面粮油、肉禽蛋奶、日用百货等万种热门商品。通过原产地直采、自建仓储、冷链配送、物流。

QQ截图20191122154405.jpg

以下为呆萝卜声明全文：

尊敬的各界同仁，

近期有媒体爆出我司拖欠供应商货款、裁员欠薪等信息，对此我们做出如下说明：

呆萝卜自 2016 年创办以来，始终秉承让所有人过上“健康、实惠、新生活”的经营理念，将门店从 1 家店拓展到 1000 家店，从 1 个城市拓展到 19 个城市，服务了数以千万的中国家庭。

但由于经营不善导致资金紧张，公司日常经营受到重大影响。对此，我们对大家报以最诚挚的歉意。

过去 3 年来，我们承蒙各位用户、员工、合伙人以及合作伙伴的支持与关爱，才一步步走到现在。对于今天的局面，我们深感抱歉。最后，我们郑重承诺，呆萝卜将与各位一起努力寻求解决方案，筹措资金，帮助公司度过难关。

呆萝卜

2019 年 11 月 22 日

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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