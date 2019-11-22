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微软无线耳机Surface Earbuds延期至明年上市

2019-11-22 14:56 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 11月22日 消息:今年 10 月份，微软在Surafce硬件发布会宣布将推出无线耳机Surface Earbuds，而要成苹果AirPods的竞争对手似乎比微软想象中难多了。

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注：图片来自微软官网

cultofmac消息，日前，微软设备部首席产品官Panos Panay在推特上透露，为追求产品细节的精确性，Surface Earbuds将延期至 2020 年春天才会上市。此前，该设备原先计划在今年年底前发布。

Panos Panay称：

产品制造是指不懈地追求正确的所有细节，这需要时间，有时甚至比我们计划的要多。为了确保我们为你，我们的粉丝和客户提供最好的体验，Surface Earbuds现在将在 2020 年春季在全球范围内推出#Surface

-Panos Panay(@panos_panay) 2019 年 11 月 21 日

尽管Surface Earbuds的外观收到一些网友的吐槽，不过Panay并没有表示微软会考虑重新设计这一产品。据悉，Surface Earbuds售价为 249 美元，业内人士认为与AirPods Pro对比，预计这款耳机销售情况不会很理想。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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