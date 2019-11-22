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王思聪再收到3条限制消费令 此前房产汽车存款已被查封

2019-11-22 14:52 稿源：站长之家  0条评论
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王思聪，国民老公

站长之家(ChinaZ.com) 11月22日 消息：据中国执行信息公开网显示， 11 月 21 日，上海市静安区人民法院对上海熊猫互娱文化有限公司发布 3 条限制消费令，限制上海熊猫互娱文化有限公司和王思聪不得实施高消费行为。执行申请人分别为沈阳市睿凡传媒有限公司、成都柿子君文化传媒有限公司、西安北国文化传媒有限公司。

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近日，王思聪曾两度被限制消费。

11 月 19 日，王思聪被北京市第二中级人民法院发布限制消费令，因王思聪未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务。

据红星新闻报道，北京市二中院在新闻通报会上表示，该案立案执行后，法院依法向被执行人王思聪送达了执行通知书及报告财产令，并对其名下财产进行调查。截止到目前，因王思聪未按执行通知书要求履行还款义务，故我院已对被执行人采取限制消费措施，并查封王思聪名下的房产、车辆、银行存款等财产。

此外， 11 月 9 日，王思聪被上海市嘉定区人民法院发布限制消费令。因熊猫互娱未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，法院依照相关规定对熊猫互娱采取限制消费措施，限制熊猫互娱及其(法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人)王思聪不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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