微信广告按形态投放能力上线 覆盖公众号、小程序等广告位

站长之家(ChinaZ.com) 11月22日 消息：今日，微信广告助手宣布，微信公众平台广告新推出按形态投放能力，广告主仅需选择展示的广告形态，即可一次创建在多个广告位投放的广告，实现一套素材多广告位同时曝光。

目前按形态投放能力支持展示Banner图片、优雅横版大图及沉浸式横版视频三种形态，按“智能优化(oCPA)”进行出价。广告主可根据选择的优化目标设定广告出价，系统自动在多广告位分配流量，帮助广告主在成本可控条件下高效拿量。

微信广告助手称，按形态投放能力支持“智能优化(oCPA)”出价，系统将根据广告主设置的目标转化成本，自动在多广告位分配最优的广告曝光，帮助广告主在成本可控的前提下，获取更多曝光及转化。当前商品下单、Android应用激活、iOS应用激活、销售线索、关注这五个优化目标已支持零门槛投放，广告主可便捷使用“智能优化(oCPA)”进行竞价投放。

据悉，公众平台广告按形态投放能力支持包括公众号文章底部广告、文章中部广告、公众号视频贴片广告、小程序Banner广告、小程序激励视频广告、小程序插屏广告、小程序视频广告和小程序视频前贴广告 8 个广告位。