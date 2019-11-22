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王思聪再被限制消费后 房产汽车存款被查封

2019-11-22 10:50 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 11月22日 消息：据中国执行信息公开网显示， 11 月 19 日，王思聪被北京市第二中级人民法院发布限制消费令。北京市第二中级人民法院于 2019 年 11 月 04 日立案执行申请人嘉兴璟字悌为股权投资基金合伙企业(有限合伙)申请执行王思聪国内非涉外仲裁裁决一案，因王思聪未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，因此北京市第二中级人民法院对其采取限制消费措施。

QQ截图20191122110220.jpg

据红星新闻报道，北京市二中院在新闻通报会上表示，该案立案执行后，法院依法向被执行人王思聪送达了执行通知书及报告财产令，并对其名下财产进行调查。截止到目前，因王思聪未按执行通知书要求履行还款义务，故我院已对被执行人采取限制消费措施，并查封王思聪名下的房产、车辆、银行存款等财产。目前，王思聪已依照法院发出的财产申报令，向北京市二中院申报财产。另外，当事人反馈双方就涉案债权履行正在协商中。

此外，北京市二中院表示，下一步，我院会依法核实被执行人王思聪申报财产情况，并结合双方协商情况，依照法律规定，适时采取相关措施。

QQ截图20191122111559.jpg

此前，王思聪被上海市嘉定区人民法院下达限制消费令，后取消。

11月11日，据中国执行信息公开网显示，王思聪已被上海市嘉定区人民法院发布限制消费令。限制消费令显示，法院于 2019 年 8 月 12 日立案执行申请人曹悦申请执行上海熊猫互娱文化有限公司其他合同纠纷一案。因熊猫互娱未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，法院依照相关规定对熊猫互娱采取限制消费措施，限制熊猫互娱及其(法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人)王思聪不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为。

随后，据中国执行信息公开网显示，王思聪已经不在限制消费人员名单之列。

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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