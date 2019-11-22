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微软：经美国商务部批准 已获得向华为出口软件许可

2019-11-22 09:13 稿源：站长之家  0条评论
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微软

站长之家(ChinaZ.com) 11月22日 消息：昨日，微软宣布，公司已经获得了向华为出售软件的许可。微软发言人称：“ 11 月 20 日，美国商务部批准了微软向中国出口大众市场软件的许可申请。”

11 月 19 日，美国商务部官网发布公告称，将再度延长对华为的临时许可 90 天。据悉，这是华为被列入“实体清单”后，美国商务部宣布的第三次延期，今年 5 月 22 日和 8 月 19 日，美国先后宣布延后施行“实体清单” ，时间均为 90 天。

对此，华为方面回应称，不管临时许可延期与否，对华为经营产生的实质性影响有限，我们一直认为，美国商务部将华为加入实体清单，对美国的损害比对华为的损害更大。我们呼吁美国政府停止对华为的不公正对待，将华为移出实体清单。

11 月 20 日，美国商务部表示，已经开始为一些美国公司颁发许可证，允许其重启对华为的部分销售，美国企业大约提交了 300 份许可申请，大约有一半已经获得批准。

在此前的纽约时报活动上，比尔盖茨曾表示，我们应该利用各自的创新，让两个国家互相充分依存，这样可以将两国间发生战争的可能性将到最低。华为应该接受客观的测试，当我们被质疑Windows产品中是否含有和国家安全局(NSA)相关的东西时，我们把Windows的源代码交给政府。然后他们可以看源代码，并和我们的发货做比对。我们建立了开放性，让他们足够满意。华为也可以这样做。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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