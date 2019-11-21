库克带特朗普参观美国苹果工厂 透露美要求解锁iPhone

站长之家(ChinaZ.com) 11月21日 消息:据外媒报道，当地时间 11 月 20 日，苹果CEO库克陪同特朗普参观了位于在得克萨斯州奥斯汀新建的Mac Pro工厂。



据悉，苹果美国新工厂耗资 10 亿美元，占地 300 万平方英尺，最初将容纳 5000 名员工，后期将增至1. 5 万人，预计将于 2022 年开业。

关于税收方面，特朗普表示“在这里的好处是你不必担心关税。”特朗普说：“当你在美国建厂时，你不必担心关税。”他重申，正在“考虑”是否免除苹果从中国进口的关税。

而在特朗普参观工厂期间，库克和美国ABC新闻聊到了“中国对苹果施压”的问题。库克表示，并不担心苹果公司与中国的关系，中国从未要求苹果公司解锁iPhone，“但是美国要求了”，他补充道，“我们坚决反对这么做，说我们不能这么做，我们的隐私承诺是全球性的。”

值得一提的是，同日，库克在接受采访时回应了特朗普吐槽Face ID不如Home键的说法，库克表示，Face ID受到很多人的喜爱，它正帮助好多人，“可能我会花点时间给他演示滑屏的用法。”