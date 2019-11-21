“扫一扫”分享到微信

见闻

库克带特朗普参观美国苹果工厂 透露美要求解锁iPhone

2019-11-21 22:05 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

库克，苹果CEO

站长之家(ChinaZ.com) 11月21日 消息:据外媒报道，当地时间 11 月 20 日，苹果CEO库克陪同特朗普参观了位于在得克萨斯州奥斯汀新建的Mac Pro工厂。

据悉，苹果美国新工厂耗资 10 亿美元，占地 300 万平方英尺，最初将容纳 5000 名员工，后期将增至1. 5 万人，预计将于 2022 年开业。

关于税收方面，特朗普表示“在这里的好处是你不必担心关税。”特朗普说：“当你在美国建厂时，你不必担心关税。”他重申，正在“考虑”是否免除苹果从中国进口的关税。

而在特朗普参观工厂期间，库克和美国ABC新闻聊到了“中国对苹果施压”的问题。库克表示，并不担心苹果公司与中国的关系，中国从未要求苹果公司解锁iPhone，“但是美国要求了”，他补充道，“我们坚决反对这么做，说我们不能这么做，我们的隐私承诺是全球性的。”

值得一提的是，同日，库克在接受采访时回应了特朗普吐槽Face ID不如Home键的说法，库克表示，Face ID受到很多人的喜爱，它正帮助好多人，“可能我会花点时间给他演示滑屏的用法。”

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

暴风集团 冯鑫 暴风集团高管

暴风集团收到北京证监局关注函：应尽快做好管理层人员选聘工作

· 暴风集团 冯鑫 暴风集团高管
虚拟货币 区块链诈骗 比特币

深圳发布风险提示：部分“虚拟货币”非法活动有死灰复燃迹象

· 虚拟货币 区块链诈骗 比特币
暴风 暴风集团 冯鑫

暴风集团：人员流失严重 可能无法在期限内披露2019年年报

· 暴风 暴风集团 冯鑫
扎克伯格 特朗普 Facebook

外媒：扎克伯格上个月曾和特朗普秘密共进晚餐

· 扎克伯格 特朗普 Facebook
马云模拟器 小游戏 马云 余额宝

马云模拟器小游戏上线 存余额宝每秒收入200元

· 马云模拟器 小游戏 马云
李佳琦 李佳琦语音导航 高德地图

OMG！李佳琦要出语音导航了 网友：段子成真！

· 李佳琦 李佳琦语音导航 高德地图
比尔盖茨 网站 微软

“花光比尔盖茨的钱”网站火了 网友直言花不动

· 比尔盖茨 网站 微软
老赖 网购 双十一

网购达人“老赖”提前存2万想双十一买买买 结果被法院“截胡”

· 老赖 网购 双十一
AirPods 苹果耳机 黄金版AirPodsPro

亮瞎眼！俄罗斯推黄金版AirPods Pro 售价47万元

· AirPods 苹果耳机 黄金版AirPodsPro
iPhone 联通 5G套餐

博主用iPhone办理联通5G套餐称上网快 网友：这是什么神操作

· iPhone 联通 5G套餐
查看更多
﻿

编辑推荐

库克带特朗普参观美国苹果工厂 透露美要求解锁iPhone

[见闻]· 11月21日

王思聪再次被限制高消费 要求乐视网赎回三轮股权

[动态]· 11月21日

暴风集团收到北京证监局关注函：应尽快选聘管理层人员

[见闻]· 11月21日

深圳发布风险提示：部分“虚拟货币”非法活动死灰复燃

[见闻]· 11月21日

美团点评Q3财报：营收达275亿元 同比增长44.1%

[数说]· 11月21日

小米回应百万产能5G手机工厂：不做量产手机 是试验工厂

[动态]· 11月21日

搞事情？扎克伯格上个月曾和特朗普秘密共进晚餐

[见闻]· 11月21日

厂商：电视开机广告收入曾达每天170万 长度15到40秒不等

[见闻]· 11月21日