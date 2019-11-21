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暴风集团收到北京证监局关注函：应尽快做好管理层人员选聘工作

2019-11-21 21:31 稿源：站长之家  0条评论
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暴风集团、暴风影音

站长之家(ChinaZ.com) 11月21日 消息:10 月底，暴风集团除冯鑫以外高管全部辞职事件引发了社会重大关注。继深交所向暴风集团发布关注函后，暴风集团今日发布公告称，于近日收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《关于对暴风集团股份有限公司的关注函》。

公告称，北京证监局关注到，暴风集团实际控制人、董事长总经理冯鑫被羁押后，公司高管人员已于近期悉数辞职，对公司正常经营造成严重不利影响。为维护公司正常经营， 我局已于 10 月 21 日召开紧急协调会，要求公司董事会、监事会及在岗人员坚守岗 位、尽职履责，全力维护公司经营稳定，对履职不力的，我局将依据相关规定追责，具体要求：    

1、公司董事会及监事会应按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，依 据《公司章程》的规定，发挥作用、认真履职，董事会应尽快做好管理层人员、 证券事务代表的选聘工作，稳妥做好工作交接，稳定员工队伍;

2、公司董事会应积极与冯鑫沟通，明确要求其切实承担责任，尽快物色合 适人选全面授权，指定专人保管公章证照，妥善保管业务资料、财务资料，维持 企业基本运行;

3、公司应高度重视信息披露工作，指定专人负责信息披露事项，充分揭示 公司目前经营状况及风险情况，积极维护投资者合法权益。

北京证监局称，公司如遇重大突发事项请及时向我局及有关方报告，我局将持续关注公司经营及风险情况并视情况采取进一步措施。

对此，暴风集团表示，公司高度重视关注函所提出的问题，将按照有关规定强化勤勉履职意识，维护公司经营稳定，及时做好信息披露工作。

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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