暴风集团：人员流失严重 可能无法在期限内披露2019年年报

站长之家(ChinaZ.com) 11月21日 消息：今日，暴风集团发布公告称，于近日收到大华会计师事务所(特殊普通合伙)的《告知函》，由于大华会计师事务所(特殊普通合伙)业务规模进一步扩大， 2019 年报审计业务繁重，在时间和人员安排等方面已不能充分满足公司的需求，特告知辞去 2019 年报审计会计师。

暴风集团称，公司将按照相关规定尽快聘请新的审计机构。由于人员流失严重和暂无合作 的审计机构，公司存在无法在法定期限内披露 2019 年年度报告的风险。

此前，暴风集团在公告中表示，受经营状况的不利变化及其他方面负面影响，公司对员工的薪酬支付困难，公司人员持续流失，除冯鑫外，公司的高级管理人员已全部辞职， 协助信息披露事务的证券事务代表也已经辞职。

10 月 31 日，深交所曾向暴风集团发布关注函称：“我部关注到，除已被批 准逮捕的总经理冯鑫外，你公司的高级管理人员已全部辞职，协助信 息披露事务的证券事务代表也已辞职。应尽快聘任相关高级管理人员， 确保公司经营稳定，能够及时地履行信息披露义务。”