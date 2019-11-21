“扫一扫”分享到微信

见闻

厂商：电视开机广告收入曾达每天170万元 长度15到40秒不等

2019-11-21 16:34 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

看电视，互联网电视

站长之家(ChinaZ.com) 11月21日 消息：据新华社报道，近日，江苏省消保委透露称，当前智能电视预植入开机广告长度15秒到40秒不等，大多不能跳过或一键关闭，遭到大量投诉。有厂商称，智能电视的低售价相当于向消费者让利，但如果失去开机广告收入，消费者就要面临涨价的结果。根据某智能电视厂商公布的数据，开机广告收入曾达170万元/天。

中国消费者协会专家委员会专家邱宝昌认为，智能电视标价和厂商盈利策略不可混为一谈。电视机可以自主定价，消费者是否购买由消费者自主决定。商家无权通过强制广告来向消费者转嫁成本。而且所谓用开机广告收入“贴补”消费者的说法，具体信息既不公开又不透明，难以取信消费者。

在近日的第十五届中国音视频产业大会上，中国电子视像行业协会宣布《智能电视广告服务规范》征求意见稿完成。据悉，该服务规范是由中国电子视像行业协会组织TCL、海信、创维、长虹、康佳、海尔、小米、夏普、飞利浦、风行等厂商共同制订，该规范有望在年底出台。

8 月 29 日，江苏省消保委召开新闻发布会，在会上，江苏省消保委称，经调查，开机广告问题普遍存在，包括创维、海信、小米、海尔、长虹、夏普、乐视等品牌智能电视。其中，最长的开机广告达 40 秒以上，且不能关闭。省消保委表示，这涉嫌侵犯消费者权益，并涉嫌违反了《广告法》相关规定。

11 月 5 日，江苏省消保委通报海信、创维、夏普、长虹、小米、海尔、乐视 7 家电视企业开机广告整改情况。江苏省消保委称，针对为开机广告服务提供“一键关闭”功能问题，大部分企业均要求给予相应的整改时间，个别企业态度消极。

江苏省消保委表示，对于需要技术突破、予以时限整改的电视企业，将及时跟踪询问整改进度，确保“一键关闭”功能得到彻底落实;对于不予整改或整改不到位的企业，将采取公益诉讼等法律手段依法维护广大消费者合法权益。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

OnePlus8 OnePlus8Pro OnePlus

疑似OnePlus 8 Pro内部产品设计图泄露：采用前置打孔摄像头

· OnePlus8 OnePlus8Pro OnePlus
百世快递 小米快递 快递 百世快递

百世快递在小米快递平台上线 寄送将赠送1000元保价额度

· 百世快递 小米快递 快递
英特尔因产品道歉 英特尔 英特尔CPU

英特尔因产品道歉：CPU发货延迟给PC制造商带来严峻的挑战

· 英特尔因产品道歉 英特尔 英特尔CPU
雷军 小米 小米未来工厂

雷军：小米未来工厂12月底正式投产 第一期产能100万台手机

· 雷军 小米 小米未来工厂
马云模拟器 小游戏 马云 余额宝

马云模拟器小游戏上线 存余额宝每秒收入200元

· 马云模拟器 小游戏 马云
李佳琦 李佳琦语音导航 高德地图

OMG！李佳琦要出语音导航了 网友：段子成真！

· 李佳琦 李佳琦语音导航 高德地图
比尔盖茨 网站 微软

“花光比尔盖茨的钱”网站火了 网友直言花不动

· 比尔盖茨 网站 微软
老赖 网购 双十一

网购达人“老赖”提前存2万想双十一买买买 结果被法院“截胡”

· 老赖 网购 双十一
AirPods 苹果耳机 黄金版AirPodsPro

亮瞎眼！俄罗斯推黄金版AirPods Pro 售价47万元

· AirPods 苹果耳机 黄金版AirPodsPro
iPhone 联通 5G套餐

博主用iPhone办理联通5G套餐称上网快 网友：这是什么神操作

· iPhone 联通 5G套餐
查看更多
﻿

编辑推荐

暴风集团：人员流失严重 可能无法在期限内披露2019年年报

[见闻]· 11月21日

搞事情？扎克伯格上个月曾和特朗普秘密共进晚餐

[见闻]· 11月21日

厂商：电视开机广告收入曾达每天170万 长度15到40秒不等

[见闻]· 11月21日

OnePlus 8 Pro内部设计图泄露：采用前置打孔摄像头

[见闻]· 11月21日

百世快递在小米快递平台上线 寄送将赠送1000元保价额度

[见闻]· 11月21日

英特尔因产品道歉：CPU发货延迟给PC制造商带来困难

[见闻]· 11月21日

雷军：小米未来工厂12月底投产 第一期产能100万台手机

[见闻]· 11月21日

华为轮值董事长徐直军：预计2020年中国5G用户将超过2亿

[见闻]· 11月21日