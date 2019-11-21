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英特尔因产品道歉：CPU发货延迟给PC制造商带来严峻的挑战

2019-11-21 15:11 稿源：站长之家  0条评论
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英特尔

站长之家(ChinaZ.com) 11月21日 消息:11 月 20 日，英特尔官方向其客户发布了一封关于供货情况更新的公开信，并为公司个人电脑CPU发货的延迟对大家的业务造成的影响进行道歉。

英特尔官方表示，尽管公司正在努力恢复供需平衡，但这依然是一项挑战。为了应对持续强劲的需求，投入了创纪录的资本支出增加产能。尽管这使得今年下半年个人电脑CPU的供应量相比上半年得到了两位数的增长。但 2019 年市场需求的持续增长已经超过了英特尔的努力和第三方机构的预测。

声明还表示，在现在库存缓冲十分有限的情况下，公司的个人电脑业务供应依然非常紧张。这使得在这个季度中，对生产变化所带来的影响的吸收能力变弱。这也导致了大家所正在经历的发货延迟，对合作伙伴的业务造成了严峻的挑战。

以下为《关于英特尔供货情况的更新公告》内容：

2019 年 11 月 20 日

致我们的客户与合作伙伴：

我想为最近个人电脑CPU发货的延迟对大家的业务造成的影响致以诚挚的歉意，也衷心地感谢大家与我们继续保持合作。此外，我也想向大家通报我们为了改善供需平衡、以性能领先的英特尔产品支持客户所采取的措施和投资。尽管我们尽了最大努力，我们还没有解决这一挑战。

为了应对持续强劲的需求，我们投入了创纪录的资本支出以增加今年 14 纳米晶圆的产能，同时持续增加10nm的产能。除了扩大英特尔自身的制造能力，我们也正在增加对代工厂的利用来赋能英特尔差异化的生产制造，为客户提供更多的英特尔 CPU 产品。

增加后的产能使我们今年下半年个人电脑CPU的供应量相比上半年得到了两位数的增长。然而， 2019 年市场需求的持续增长已经超过了我们的努力和第三方机构的预测。在现在库存缓冲十分有限的情况下，我们的个人电脑业务供应依然非常紧张。这使得在这个季度中，我们对生产变化所带来的影响的吸收能力变弱。这也导致了大家所正在经历的发货延迟，对你们的业务造成了严峻的挑战。

由于大家所受的影响和修改后的发货时间不尽相同，英特尔的业务代表正在直接与您联系，提供更多信息并回答你们的问题。

我们将继续不懈努力，以英特尔产品支持你们的创新和业务增长。

此致

Michelle Johnston Holthaus

执行副总裁

销售与市场营销集团总经理

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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