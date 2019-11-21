英特尔因产品道歉：CPU发货延迟给PC制造商带来严峻的挑战

站长之家(ChinaZ.com) 11月21日 消息:11 月 20 日，英特尔官方向其客户发布了一封关于供货情况更新的公开信，并为公司个人电脑CPU发货的延迟对大家的业务造成的影响进行道歉。



英特尔官方表示，尽管公司正在努力恢复供需平衡，但这依然是一项挑战。为了应对持续强劲的需求，投入了创纪录的资本支出增加产能。尽管这使得今年下半年个人电脑CPU的供应量相比上半年得到了两位数的增长。但 2019 年市场需求的持续增长已经超过了英特尔的努力和第三方机构的预测。

声明还表示，在现在库存缓冲十分有限的情况下，公司的个人电脑业务供应依然非常紧张。这使得在这个季度中，对生产变化所带来的影响的吸收能力变弱。这也导致了大家所正在经历的发货延迟，对合作伙伴的业务造成了严峻的挑战。

以下为《关于英特尔供货情况的更新公告》内容：