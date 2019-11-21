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雷军：小米未来工厂12月底正式投产 第一期产能100万台手机

2019-11-21 15:01 稿源：站长之家  0条评论
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小米、雷军

站长之家(ChinaZ.com) 11月21日 消息：在今日的世界5G大会上，小米CEO雷军发布演讲称：“我认为整个互联网发展的方向是5G+AI+IoT构成的下一代超级互联网，PC互联网时代连接了十亿设备，移动互联网时代连接了超过 50 亿设备，而IoT将会连接 500 亿量级的连接规模。随着5G的到来，5G具备的低时延、高速率、广连接的特征，可以推动更多行业的快速发展，尤其是在智能家居、4K、8K高清视频、AR、VR等领域。”

雷军表示，小米目前已经发布了三款5G手机，分别是小米MIX3 5G、小米9Pro 5G和小米MIX Alpha 5G环绕屏的概念手机。小米将在下个月发布首款支持SA和NSA双组网模式的5G手机，Redmi K30，明年将至少发布十款5G手机。目前小米IoT已经接入了1. 96 亿台设备，同比增长了69.5%。截止目前为止，小米已经投资了 270 多家公司，形成了完善的智能硬件生态链和互联网的生态环境。

此外，雷军还表示，小米建设的未来工厂即将建成，预计 12 月底就正式投产，第一期的设计产能是 100 万台手机。这座工厂将大规模使用自动化产线、5G网络、机器人、大数据等技术，预计每分钟自动生产 60 台智能手机，效率比传统工厂提升了60%以上。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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