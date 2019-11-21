华为轮值董事长徐直军：预计2020年中国5G用户将超过2亿

站长之家(ChinaZ.com) 11月21日 消息：在今日的首届世界5G大会上，华为轮值董事长徐直军发表演讲称，中国具备条件把5G做成全球最好的5G。中国拥有最完善的终端产业链与全球领先的5G技术，中国企业智能手机出货量全球占比超过50%。只要我们充分发挥这些优势，就能做成全球最好的5G。

徐直军还表示，预计中国5G用户 2020 年超过 2 亿。同时5G促进应用创新和发展，比如高清视频、AR/VR、云游戏、云电脑等，带来了OTT企业创新和增长机会。中国涵盖 19 个行业， 3900 多家企业基于5G的跨行业创新，正在引领全球行业数字化。

最后，徐直军强调，5G的基站和5G的核心网是基于标准接口的两个彼此独立的网元。根据3GPP标准，移动边缘计算(MEC)是核心网的一部分，核心网物理部署位置的下移，不会影响基站和核心网之间的功能划分和接口定义，不影响其独立性。无论基站与核心网在物理上是分开部署还是部署在一起，也不影响其独立性。那些认为5G基站和5G核心网不可分、不彼此独立的论调是别有用心的。

在 11 月 6 日的第二届进博会上，华为技术有限公司高级副总裁蒋亚非表示，华为5G在全球已基本布局，遍布欧洲、美国、非洲、亚太等地，并获客户高度认可，获得了 60 多个商用合同，发货量超过 40 万。截至三季度，已有逾 700 个城市， 228 家世界 500 强、 58 家世界 100 强企业选择华为作为数字化转型的合作伙伴。