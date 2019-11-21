工信部部长：全国5G基站11.3万 今年底预计达13万个

站长之家(ChinaZ.com) 11月21日 消息:首届世界5G大会今日正式开幕，工业和信息化部部长苗圩在大会上发表的主题演讲中透露，目前全国已经建设5G基站11. 3 万个，预计到今年底将达到 13 万个。5G套餐签约用户达 87 万户。



苗圩还表示，根据欧洲电信标准化协会数据，中国、欧盟各国、美国、韩国声明的标准必要专利，都超过了10%，大家在同一个标准之下形成了使用专利的标准许可，在5G标准的制定过程中，中国推进组、技术研发试验都有国外企业广泛参与。

早在10 月 21 日，工信部副部长陈肇雄就透露，中国电信、中国移动、中国联通在全国开通5G基站8. 6 万个，预计年底，全国开通5G基站超过 13 万个。

前不久，工信部网站公布北京5G基础设施建设进展，截至10 月 28 日，北京市共计建设5G基站 13014 个，开通5G基站 10829 个，已提前超额完成年初计划全年建设 10000 个5G基站的目标。此外，11 月 15 日，中国移动董事长杨杰表示，目前移动已开通5G基站近 5 万个，已在 50 个城市正式提供5G商用服务。