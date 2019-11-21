全国首个开放式媒体区块链版权保护平台上线 作品自带“DNA”

站长之家(ChinaZ.com) 11月21日 消息:昨天，中国作家协会会员方远点成为济南日报报业集团旗下舜网研发的“知识产权区块链管理平台”入驻的首位，其作品《大河入海流》通过舜网首次在线上发布，这标志着全国首个开放式媒体区块链版权保护平台正式上线。



该平台由东港股份(002117)控股子公司北京东港瑞宏科技有限公司与济南日报报业集团旗下舜网共同研发。该平台利用区块链存证，对作品进行确权，让每一篇文章生成自己的“DNA”，任何机构和个人都无法篡改。

在新媒体领域，侵权问题一直困扰着创作者，而区块链技术则成为未来解决版权问题的密钥。东港瑞宏基于东港TK-BaaS-E的区块链服务技术，与济南日报报业集团启动“区块链应用实验室”共建合作，开发“知识产权区块链管理平台”，为所有提交发布的原创新闻和文学作品进行数字化版权登记，生成唯一区块链特征码。作者作品可在平台内进行原创确权、权属存证、分发等流程，所有交易、分发流程都可被记录，并通过大数据监测技术，实时追踪作品在网络上转载情况，及时发现侵权行为。