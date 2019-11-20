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下血本！苹果承认花费数十亿美元改进地图服务

2019-11-20 17:22 稿源：站长之家  0条评论
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苹果商店

站长之家(ChinaZ.com) 11月20日 消息：为了改善苹果地图的体验，苹果公司从 2018 年 6 月份开始就开始重新设计其地图应用，以提供更精确的细节。目前，新版的苹果地图在街景功能、植被和建筑结构数据有了很大改善。

事实上，苹果为了改进地图应用可以说是下血本了。据外媒报道，在回应美国国会针对科技巨头的反垄断调查时，苹果透露，该公司已经在改进地图应用以及其相应服务方面投资了数十亿美元，其野心是和强大的谷歌地图进行竞争。

苹果高管之前曾透露，苹果重新设计地图的成本很高，基本上相当于从头构建地图系统，但官方并未透露相关成本。

为了改善升级苹果地图，该公司收集了大量地图、导航、路线和图像数据。这些努力终于重新构建了iOS独有的地图产品，该产品拥有高度精确的制图、丰富的路线以及集成公共交通选项等。此外，iOS13 新版苹果地图中与谷歌的街景类的“Look Around”功能可以说相当惊艳。

据悉，苹果地图已经完成了美国西部和中西部部分地区改进，并且仍在继续。今年 6 月份，苹果表示，改进后的地图将在 2019 年底覆盖整个美国，随后在 2020 年覆盖更多国家。

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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