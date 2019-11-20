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见闻

海尔旗下公司与趣链科技成立合资公司 持股51%

2019-11-20 15:44 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 11月20日 消息:海尔集团旗下公司青岛云裳羽衣物联科技有限公司近期与杭州趣链科技有限公司等合资成立杭州甘道智能科技有限公司(以下简称“甘道智能”)。

根据天眼查数据显示，甘道智能成立于 11 月 14 日，注册资本为 1000 万元，股东持股情况为青岛云裳羽衣物联科技有限公司持股51%、杭州趣链科技有限公司持股34%、杭州聚智昇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股15%。具体如下图：

image.png

资料显示，甘道智能经营范围包括技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：物联网技术、电子元器件、电子产品、通讯产品、家用电器、数码产品、计算机软硬件、计算机系统集成、计算机信息技术;服务：企业管理咨询、商务信息咨询、第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);销售：家用电器、数码产品及配件、电子元器件、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯产品(除专控)、智能设备、安防产品、环保设备、传感器;承接：计算机网络工程等等。

值得注意的是，需要注意的是，杭州趣链科技有限公司(以下简称“趣链科技”)董事长是曾为政治局讲解区块链的浙江大学教授、中国工程院院士陈纯。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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