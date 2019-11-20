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纳斯达克回应阿里香港上市：两地的股价表现值得期待

2019-11-20 14:03 稿源：站长之家  0条评论
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纳斯达克

站长之家(ChinaZ.com) 11月20日 消息：据第一财经报道，近日，针对“阿里巴巴赴港上市是否会分流美股市场的一部分国际投资者”一事， 纳斯达克高级副总裁、亚太区主席Bob McCooey表示，这种影响目前无法确定，不过阿里巴巴在香港上市后两地的股价表现值得期待。阿里巴巴是一个特殊的案例，因为不是所有的企业都有高达 5000 亿美元的市场。McCooey认为，美股市场仍是很多中国初创企业的梦想上市地。

11 月 13 日，阿里巴巴集团在香港联合交易所网站提交初步招股文件，计划通过全球发售新发行 5 亿股普通股新股。据披露，阿里巴巴集团的美国存托股将继续在纽交所上市并交易，每一份美国存托股代表八股普通股。

此次上市完成后，集团香港上市股份与纽交所上市的美国存托股将可互相转换。阿里巴巴集团本次发行包括 5 亿股普通股，以及可额外发行最多75，000， 000 股普通股新股的超额配股权。本次发行将包含国际发售和香港公开发售。预计最早于香港时间 11 月 20 日定价，并计划于 11 月 26 日在香港交易所主板上市，股份代号为9988。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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