文旅部：健全游戏游艺设备内容审核标准 将实施分类管理

站长之家(ChinaZ.com) 11月20日 消息：今日，文化和旅游部称，为了加强游戏游艺设备管理，规范娱乐市场秩序，促进行业健康发展，对此印发了《游戏游艺设备管理办法》的通知。其中，文化和旅游部在管理办法中指明，本办法所称游戏游艺设备，是指提供游戏游艺内容或者服务的专用电子、机械操作设备。

管理办法称，游戏游艺设备机型机种分为电子游戏设备(机)和游艺娱乐设备。 电子游戏设备(机)是指通过音视频系统和内容集成方式，主要为娱乐场所或者其他经营场所提供游戏内容服务，且游戏内容、形式等方面不适宜未成年人独立或者长时间使用的专用设备，如格斗类游戏游艺设备等。游艺娱乐设备是指除电子游戏设备(机)以外的其他游戏游艺设备。除国家法定节假日外，娱乐场所以及其他经营场所设置的电子游戏设备(机)不得向未成年人提供。

管理办法还提出，要实施游戏游艺设备分类管理。省级文化和旅游行政部门应当自受理申请之日起五个工作日内，提出内容审核以及机型机种分类的初步意见。面向娱乐场所或者其他经营场所销售游戏游艺设备前，生产企业或者进口单位应当在游戏游艺设备显著位置张贴“游戏游艺设备电子标识”，并依照省级文化和旅游行政部门确定的机型机种类别，标注“游艺娱乐设备”或者“电子游戏设备(机)(除国家法定节假日外，不得向未成年人提供)”字样。

此外，管理办法还要求游戏游艺设备不得含有下列宣扬赌博内容：

(一)具有或者变相具有押分、退分、退币、退钢珠等功能的;

(二)捕鱼机等以设置倍率形式以小博大的;

(三)老虎机、转盘机、跑马机等由系统自动决定游戏结果的;

(四)含有其他宣扬赌博内容的。