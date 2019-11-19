心系天下三星 W20 折叠屏手机正式发布，中国电信 5G 网络加持

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 19 日消息：今晚中国电信联合三星电子在武汉汉秀剧场正式发布采用折叠屏设计的心系天下最新一代手机——三星 W20 5G。

从外观上看，三星 W20 5G 和三星 Galaxy Fold 几乎相同，不同的是三星 W20 5G 的中框更加棱角分明，同时后盖加上了经典的「心系天下」标识，另外它支持的中国电信 5G 网络也是和 Galaxy Fold 差异化最大的一点。

心系天下系列是中国电信和三星联手打造的超高端旗舰手机。作为和中国电信合作推出的产品，三星 W20 5G 采用折叠屏设计，并且支持电信 5G 网络，相信折叠屏 + 5G 的组合能够吸引到不少高端用户的青睐。

配置方面，三星 W20 5G 搭载 7 纳米工艺高通骁龙 855 Plus 芯片，配备 12GB 超大运行内存的同时提供 512GB 内部储存空间，双核电池组总容量高达 4235mAh，其中展开的主屏尺寸为 7.3 英寸，后背的副屏尺寸为 4.6 英寸，并且配备了由 AKG 调校的均衡型立体声双扬声器。

拍照方面，三星 W20 5G 搭载了分别为 1000 万像素自拍摄像头和 800 万像素艺术肖像的两颗前置摄像头，后置三摄像头（1600 万像素 123°超广角摄像头、1200 万像素广角摄像头、1200 万像素长焦摄像头）及闪光灯。

另外，三星 W20 5G 拥有三星提供的 Samsung Care+ 专属管家服务和天翼提供的尊享出行服务，并且还为购买 W20 5G 手机的用户配备了 Galaxy Buds 真无线耳机。

三星 W20 5G 不但延续了三星 W 系列心系天下的风格，边框更加硬朗大气展现高档质感，并且在强悍的性能配置和全新的折叠屏形态的加持下，带来了全新的奢华体验。

不过目前官方并未公布三星 W20 5G 折叠屏手机的价格信息，只是表示将于 12 月份开始发售，关注这款手机的用户也可留心官方后续消息。